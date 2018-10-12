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Бурятский поэт произвёл «сильное впечатление» на Захара Прилепина

Бурятский поэт произвёл «сильное впечатление» на Захара Прилепина
Общество, 
Писатель Захар Прилепин ответил на вопрос, каких писателей он выделяет

Известный писатель Захар Прилепин недавно дал интервью Федеральному агентству новостей. Он обсудил с корреспондентом судьбы Донбасса, России и русской культуры.

Журналист в ходе беседы спросила прозаика, кого из пишущих сейчас на русском языке, вне зависимости от гражданства и территории проживания, он бы выделил. Прилепин, в свою очередь, назвал ряд имён талантливых, по его мнению, писателей и поэтов. В этот «список» попал и бурятский поэт Амарсана Улзытуев.

- По совокупности сделанного... Из старших мастеров, поколения «семидесятилетних» — Андрей Битов, Эдуард Лимонов. Из следующего поколения, «шестидесятилетних» — Леонид Юзефович. Следующее — Александр Терехов, Евгений Водолазкин и Алексей Иванов. В поэзии — Олег Чухонцев, Игорь Кублановский, Олеся Николаева, Игорь Караулов, Амарсана Улзытуев очень сильное впечатление производят… Наверняка, я многих забыл. Пожалуй, я не буду своё поколение перечислять, а то скажут: своих продвигает опять, - сказал он.

Также именитый писатель отметил, что «все эти списки все равно страдают некоей, что ли, пристрастностью».

- В Питере, скажем, работают такие опытные мастера, как Павел Крусанов, и такой молодой мастер, как Вадим Левенталь. А Варламов Алексей? Это же очень серьезное явление, очень сложное. А Александр Проханов, которого я обожаю? А Юрий Бондарев — патриарх, легенда? И это я ещё забыл дюжину имён, минимум, - добавил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Захар Прилепин довольно лестно отзывался о другом уроженце Бурятии – рэпере Хаски. По его мнению, несмотря на то, что рэп-музыка находится в плачевном состоянии, творчество Дмитрия Кузнецова (так зовут исполнителя) возвращает детей в человеческое состояние. При этом он вспомнил концерт в Донецке, когда дети от 12 до 18 лет пели «умнейшие и сложнейшие» тексты артиста.

Справка:

Амарсана Улзытуев родился 7 июня 1963 года в Улан-Удэ в семье бурятского поэта Дондока Улзытуева. Окончил Литературный институт имени Горького. Впервые получил известность в литературных кругах благодаря стихотворению «Лосиная песнь» (1982). Публиковался в журналах «Новый Мир», «Арион», «Юность», «Дружба народов», «Журнал поэтов», «Homo Legens», «Байкал», «Литературная Россия», «Рубеж» и др. Автор поэтических сборников «Сокровенные песни» (1986, предисловие Е. Долматовского), «Утро навсегда» (2002), «Сверхновый» (2009, послесловие А. Ерёменко), «Анафоры» (2013, предисловие М. Амелина), «Новые анафоры» (2016, предисловие Л. Аннинского, послесловие Евгения Рейна). Участник международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир 2012», фестиваля поэзии «Благодать большого снега» в Якутии (2013), Биеннале поэтов в Москве (2014), программы Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО в Москве (2014), фестиваля поэзии на Байкале (2014), Красноярского литературного фестиваля «Куб 2014», Боспорского форума современной культуры (2015) и др.

Стихи Амарсаны Улзытуева переведены на азербайджанский, английский, бурятский, латышский, монгольский, украинский языки и опубликованы в нескольких иностранных журналах.

Член Союза российских писателей, член Русского ПЕН-центра. Живёт в Улан-Удэ и Москве. 
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