Дима Билан передал привет Улан-Удэ (видео)

















В Сети появилось обращение популярного российского исполнителя Димы Билана к жителям столицы Бурятии. На 13-секундном видео он приглашает горожан на своё шоу.- Привет, Улан-Удэ. Совсем скоро – в октябре – я буду у вас со своей сольной программой «Опять 35». Приходите, будет невероятно круто, - обещает певец.