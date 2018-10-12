Дима Билан передал привет Улан-Удэ (видео)

Он пообещал, что на его концерте «будет невероятно круто»
В Сети появилось обращение популярного российского исполнителя Димы Билана к жителям столицы Бурятии. На 13-секундном видео он приглашает горожан на своё шоу.
- Привет, Улан-Удэ. Совсем скоро – в октябре – я буду у вас со своей сольной программой «Опять 35». Приходите, будет невероятно круто, - обещает певец.
Работы продолжатся до следующей осени
Он пообещал, что на его концерте «будет невероятно круто»
Контрактниками в Восточном округе чаще всего становятся водители
Предложение подготовил Центр стратегических разработок
В рамках проекта родители и их дети смогут почитать книги, принять участие в играх, викторинах
1 октября в актовом зале администрации Советского района состоялось награждение победителей городского туристско-краеведческого фестиваля «Туриада – 2018», посвящённого международному Дню туризма
Они путешествуют по маршруту «Легенды Байкала»
Без стены остались соседские сени
Уже сегодня он начнёт работать в режиме «жёлтого мигания»
Священнослужители освятят здание
Ожидаемое число участников - более 30 000 человек
Скончался командующий Восточным округом войск Росгвардии Игорь Груднов
Поиски сестры продолжаются
С сегодняшнего дня в столице Бурятии начинает работу информационный портал «Родители Улан-Удэ»