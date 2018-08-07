Три фильма покажут на забайкальских площадках в «Ночь кино»



25 августа в России пройдёт всероссийская акция «Ночь кино». Более трёх тысяч площадок покажут фильмы, отобранные народным онлайн-голосованием - «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.



«Ночь кино» проведут и забайкальские площадки. Традиционным участниками являются кинотеатры Читы - «Бригантина» и «Удокан». Впервые к акции присоединятся культурно-досуговый центр «Мир» и театр национальных культур «Забайкальские узоры».



«Ночь кино» состоится и в районах края: в кинотеатрах «Космос» в Балее, «Нерча» в Нерчинске, «Экран» в Карымском, «Россия» в Первомайском. В городе Борзя любителей кино встретит переоснащенный новейшей цифровой киноаппаратурой кинотеатр «Восток». В Агинском любители кино смогут увидеть программу фильмов на киноплощадке театра «Амар сайн».



Акция «Ночь кино» начнётся в 20.00. Вход на фильмы акции бесплатный, сообщает пресс-служба Минкультуры края.

