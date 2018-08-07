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Три фильма покажут на забайкальских площадках в «Ночь кино»

Три фильма покажут на забайкальских площадках в «Ночь кино»
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход на фильмы акции бесплатный 

25 августа в России пройдёт всероссийская акция «Ночь кино». Более трёх тысяч площадок покажут фильмы, отобранные народным онлайн-голосованием - «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.

«Ночь кино» проведут и забайкальские площадки. Традиционным участниками являются кинотеатры Читы - «Бригантина» и «Удокан». Впервые к акции присоединятся культурно-досуговый центр «Мир» и театр национальных культур «Забайкальские узоры».

«Ночь кино» состоится и в районах края: в кинотеатрах «Космос» в Балее, «Нерча» в Нерчинске, «Экран» в Карымском, «Россия» в Первомайском. В городе Борзя любителей кино встретит переоснащенный новейшей цифровой киноаппаратурой кинотеатр «Восток». В Агинском любители кино смогут увидеть программу фильмов на киноплощадке театра «Амар сайн».

Акция «Ночь кино» начнётся в 20.00. Вход на фильмы акции бесплатный, сообщает пресс-служба Минкультуры края. 
кинофильм
 
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