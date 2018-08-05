4 августа в Белгороде проходит фестиваль «Русская каша-2018», посвящённый 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Белгородцев и гостей фестиваля ждут не только разнообразные виды каш, но и интересная культурная программа. Подготовлены анимационные программы, различные мастер-классы от фитнес-клубов, презентации и дегустации блюд, лекции диетологов, театрализованные представления, викторины, выставки декоративно-прикладного искусства и сувениров, пройдет кулинарная битва «КашаШефШоу», выступит кавер-группа Heart Beat Brass Band.
Участвовать в фестивале «Русская каша-2018» будут не только белгородские повара, но и кулинары из Ростова-на-Дону, Воронежа, Твери, Краснодара, Тольятти, Улан-Удэ, Ярославля и Смоленска, сообщает smolnarod.ru.
Улан-удэнцы сварят кашу в Белгороде
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
4 августа в Белгороде проходит фестиваль «Русская каша-2018», посвящённый 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Багаж музыкантов оставили в Московском аэропорту
18 августа в музее-заповеднике «Коломенское» состоится седьмой межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле»
Первый в Иркутской области фестиваль водных видов спорта прошел в заливе Мухор на Малом Море озера Байкал
Михаил Турецкий: Мы очень рады приехать к вам в гости. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Жители Ноябрьска, Владимир Ящук и Сергей Телек, на мотороллерах проехали весь путь от Владивостока до родного города
Сотрудники МЧС России примут участие в экологической акции на Байкале. Акция «Безопасный Байкал» в таком масштабе пройдёт впервые
По данным Бурятского ЦГМС, пятого-шестого августа по большей части территории республики ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с
Общество, 04.08.2018
Около полусотни участников неделю путешествовали по озеру. ФОТО
Общество, 04.08.2018
При этом сохранится тёплая погода
В Бурятии на берегу Байкала отдыхали дети погибших сотрудников МВД из Дагестана
Прежде он трудился в Октябрьском районном суде
На фестивале будут работать музейные выставки, проводиться фотосессии, мастер-классы и конкурсы
Бурятские каратисты приняли участие в масштабных сборах Восточно-российской межрегиональной организации Киокушинкай каратэ
Это будет путь от Иркутска до Усолья-Сибирского