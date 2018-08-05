Улан-удэнцы сварят кашу в Белгороде

4 августа в Белгороде проходит фестиваль «Русская каша-2018», посвящённый 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков



Белгородцев и гостей фестиваля ждут не только разнообразные виды каш, но и интересная культурная программа. Подготовлены анимационные программы, различные мастер-классы от фитнес-клубов, презентации и дегустации блюд, лекции диетологов, театрализованные представления, викторины, выставки декоративно-прикладного искусства и сувениров, пройдет кулинарная битва «КашаШефШоу», выступит кавер-группа Heart Beat Brass Band.



Участвовать в фестивале «Русская каша-2018» будут не только белгородские повара, но и кулинары из Ростова-на-Дону, Воронежа, Твери, Краснодара, Тольятти, Улан-Удэ, Ярославля и Смоленска, сообщает smolnarod.ru.

