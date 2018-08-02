Фестиваль японской анимации состоится в Чите

Гостей здесь ждут косплей-дефиле, конкурсы, увлекательный аниме-квест, тематическая ярмарка-выставка и угощения







Забайкальский фестиваль японской анимации «Kibo – 2018» пройдёт 4 августа в краевой филармонии. Начало в 13:00.Фестиваль состоится уже в третий раз. В этом году участники могут выступить в следующих номинациях: «Командное тематическое дефиле»; «Одиночное тематическое дефиле»; «Одиночное гайдзин дефиле»; «Одиночное jаpan дефиле»; «Командное дефиле»; «Fan Art»; «Фото-cosplay».В программе фестиваля – косплей-дефиле, конкурсы для зрителей, увлекательный аниме-квест, тематическая ярмарка-выставка и угощения для гостей, сообщает пресс-служба Минкультуры края.