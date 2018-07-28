На Байкале стартовала парусная регата

Сегодня на Байкале стартовала вторая межрегиональная парусная регата на яхтах 30 футов Baikal Sailing Week 2018. Она продлится до 4 августа. В ней принимают участие яхтсмены со всей страны.
В открытии регаты с приветственным словом выступили министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов, председатель комиссии по делам молодёжи Иркутской области Сергей Киселёв, президент яхт-клуба «Исток» Виталий Потапов. Они пожелали участникам хорошей погоды и попутного ветра.
По словам участников, Байкал обладает особой энергией и впечатляет природной мощью. Идейным организатором стал Станислав Печёнкин, который вырос как яхтсмен на побережье озера. Рассказывая о Байкале, родилась идея проводить регаты именно здесь.
За несколько дней любителям предстоит пройти сотни километром по байкальской глади, бороться с капризами погоды, преодолевать трудности путешествия.
Как отмечали участники прошлогодней регаты, многие боялись байкальской непогоды, однако была ясная безветренная погода. Свои вечера яхтсмены скрашивали на суше у костра под песни под гитару.
Читайте также:
Завтра стартует Байкальская парусная регата
Парусная регата на Байкале ждёт яхтсменов со всей страны
Участник парусной регаты на Байкале: «Это будет незабываемо!»
Парусная регата на Байкале соберёт яхтсменов из России и зарубежья
На Байкале стартует парусная регата Baikal Sailing Week 2018
Через 10 дней на Байкале стартует парусная регата