На Байкале стартовала парусная регата

















Сегодня на Байкале стартовала вторая межрегиональная парусная регата на яхтах 30 футов Baikal Sailing Week 2018. Она продлится до 4 августа. В ней принимают участие яхтсмены со всей страны.В открытии регаты с приветственным словом выступили министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов, председатель комиссии по делам молодёжи Иркутской области Сергей Киселёв, президент яхт-клуба «Исток» Виталий Потапов. Они пожелали участникам хорошей погоды и попутного ветра.По словам участников, Байкал обладает особой энергией и впечатляет природной мощью. Идейным организатором стал Станислав Печёнкин, который вырос как яхтсмен на побережье озера. Рассказывая о Байкале, родилась идея проводить регаты именно здесь.За несколько дней любителям предстоит пройти сотни километром по байкальской глади, бороться с капризами погоды, преодолевать трудности путешествия.Как отмечали участники прошлогодней регаты, многие боялись байкальской непогоды, однако была ясная безветренная погода. Свои вечера яхтсмены скрашивали на суше у костра под песни под гитару.