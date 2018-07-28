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На Байкале стартовала парусная регата

На Байкале стартовала парусная регата
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Яхтсмены неделю будут путешествовать по просторам озера

Сегодня на Байкале стартовала вторая межрегиональная парусная регата на яхтах 30 футов Baikal Sailing Week 2018. Она продлится до 4 августа. В ней принимают участие яхтсмены со всей страны. 


В открытии регаты с приветственным словом выступили министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов, председатель комиссии по делам молодёжи Иркутской области Сергей Киселёв, президент яхт-клуба «Исток» Виталий Потапов. Они пожелали участникам хорошей погоды и попутного ветра. 




По словам участников, Байкал обладает особой энергией и впечатляет природной мощью. Идейным организатором стал Станислав Печёнкин, который вырос как яхтсмен на побережье озера. Рассказывая о Байкале, родилась идея проводить регаты именно здесь.

За несколько дней любителям предстоит пройти сотни километром по байкальской глади, бороться с капризами погоды, преодолевать трудности путешествия. 

 
Как отмечали участники прошлогодней регаты, многие боялись байкальской непогоды, однако была ясная безветренная погода. Свои вечера яхтсмены скрашивали на суше у костра под песни под гитару.

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