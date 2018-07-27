СМИ: Иосифа Кобзона госпитализировали в тяжёлом состоянии

Издания также сообщили о его переводе в реанимацию



80-летний Иосиф Кобзон, прошедший в Госдуму по списку «Единой России» от Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, госпитализирован в больницу.



Сейчас он находится в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости.



По информации агентства, у артиста в 2005 году диагностировали рак. Сейчас певец проходит курс химиотерапии.



Позже сразу ряд СМИ сообщили о перевода Кобзона в реанимацию. Однако пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова опровергла эту информацию в беседе с телеканалом «360».



«Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет», — подчеркнула Виноградова.



Справка:



Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в еврейской семье Давида Куновича Кобзона и Иды Исаевны Шойхет-Кобзон в городе Часов Яр, Донецкая область. Советский российский эстрадный певец (баритон), музыкально-общественный деятель, педагог.



Депутат Государственной Думы федерального собрания Российской Федерации и первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре с 2011 года. Является героем труда (2016).

