Издания также сообщили о его переводе в реанимацию
80-летний Иосиф Кобзон, прошедший в Госдуму по списку «Единой России» от Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, госпитализирован в больницу.
Сейчас он находится в стабильно тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, у артиста в 2005 году диагностировали рак. Сейчас певец проходит курс химиотерапии.
Позже сразу ряд СМИ сообщили о перевода Кобзона в реанимацию. Однако пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова опровергла эту информацию в беседе с телеканалом «360».
«Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет», — подчеркнула Виноградова.
Справка:
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в еврейской семье Давида Куновича Кобзона и Иды Исаевны Шойхет-Кобзон в городе Часов Яр, Донецкая область. Советский российский эстрадный певец (баритон), музыкально-общественный деятель, педагог.
Депутат Государственной Думы федерального собрания Российской Федерации и первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре с 2011 года. Является героем труда (2016).
СМИ: Иосифа Кобзона госпитализировали в тяжёлом состоянии
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