Иркутские дзюдоисты взяли золото и серебро Кубка Европы

Соревнования прошли в Праге



Воспитанники иркутского спортивного клуба «Мори» Махмадбек Махмадбеков и Мурад Чопанов завоевали золотую и серебряную медали на юниорском Кубке Европы по дзюдо. Соревнования прошли с 21 по 22 июля в Праге. На татами вышли более 450 спортсменов 1998 - 2003 годов рождения из 40 стран мира.



Оба спортсмена выступали в весовой категории до 66 килограмм. На пути к финалу Махмадбек и Мурад оказались сильнее дзюдоистов из Германии, Азербайджана, Израиля, Мозамбика, Молдовы и Кореи.



В финальной схватке Кубка Европы победил Махмадбек Махмадбеков, завоевав золотую медаль. Мурад Чопанов стал серебряным призёром турнира, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

