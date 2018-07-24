Соревнования прошли в Праге
Воспитанники иркутского спортивного клуба «Мори» Махмадбек Махмадбеков и Мурад Чопанов завоевали золотую и серебряную медали на юниорском Кубке Европы по дзюдо. Соревнования прошли с 21 по 22 июля в Праге. На татами вышли более 450 спортсменов 1998 - 2003 годов рождения из 40 стран мира.
Оба спортсмена выступали в весовой категории до 66 килограмм. На пути к финалу Махмадбек и Мурад оказались сильнее дзюдоистов из Германии, Азербайджана, Израиля, Мозамбика, Молдовы и Кореи.
В финальной схватке Кубка Европы победил Махмадбек Махмадбеков, завоевав золотую медаль. Мурад Чопанов стал серебряным призёром турнира, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские дзюдоисты взяли золото и серебро Кубка Европы
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