Полиция Бурятии сняла видео в поддержку российских футболистов

МВД обещало публиковать фотографии футбольных семей



В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники МВД по Бурятии сняли видеоролик на тему «Наша семья, наш футбол». На видео старший лейтенант полиции Игорь Онхонов вместе со своим племянником Сергеем играют в футбол.



Игорь Онхонов поздравил всех жителей республики с наступающим праздником, а сборной России по футболу пожелал победы в матче ¼ чемпионата мира против Хорватии.



В ближайшие дни в официальных аккаунтах МВД в социальных сетях будут публиковаться фотографии и видеоролики футбольных семей полиции Бурятии, уточнили в пресс-службе министерства.

