МВД обещало публиковать фотографии футбольных семей
В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники МВД по Бурятии сняли видеоролик на тему «Наша семья, наш футбол». На видео старший лейтенант полиции Игорь Онхонов вместе со своим племянником Сергеем играют в футбол.
Игорь Онхонов поздравил всех жителей республики с наступающим праздником, а сборной России по футболу пожелал победы в матче ¼ чемпионата мира против Хорватии.
В ближайшие дни в официальных аккаунтах МВД в социальных сетях будут публиковаться фотографии и видеоролики футбольных семей полиции Бурятии, уточнили в пресс-службе министерства.
Полиция Бурятии сняла видео в поддержку российских футболистов
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