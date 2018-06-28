Он делал ей искусственное дыхание и массаж сердца
Утром во вторник 36-летний Александр с женой отдыхал на берегу реки Заларинка посёлка Новонукутский Иркутской области. Во время рыбной ловли супруги заметили, что примерно в 200 метрах от них в воде кто-то просит о помощи.
- Мы рыбачили с супругой. В это время она заметила, что там, где купались дети начала тонуть девочка. Я побежал сюда, сверху по мосту шла моя одноклассница Света. Я нырнул в воду с одной стороны, Света – с другой. Мне пришлось несколько раз нырять, чтобы найти девочку, она уже ушла под воду. Когда я её вытащил, она уже была синенькая, я делал ей искусственное дыхание, но это не помогало. В какой-то момент я даже заплакал, продолжил делать массаж сердца. Потом она захрипела, я положил ей на бок, чтобы из неё вышли рвотные массы, и потом она задышала, - рассказывает спаситель ребёнка.
Стражи порядка наградили мужчину за проявленную смелость. Его грамотные и решительные действия помогли спасти жизнь 10-летней школьнице. Полицейские вручили герою благодарственное письмо и ценный подарок – наручные часы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Житель Иркутской области спас тонущую девочку, которая уже не дышала
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Он делал ей искусственное дыхание и массаж сердца
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