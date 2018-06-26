Улан-удэнец снял клип о дацане на Лысой горе

Житель Бурятии выложил видео с прогулки по «Дороге долгой жизни», которая находится рядом с буддийским храмом



В Интернете опубликован трёхминутный ролик, снятый на Лысой горе - на «Дороге долгой жизни» рядом с дацаном «Ринпоче Багша». Автором клипа стал улан-удэнец Никита Тихонов.



В видео девушка прогуливается по специальной пешеходной дорожке, фотографирует цветы, наблюдает за птицами, белками. Фоном к красочному видео служит приятная умиротворяющая музыка.



Клип появился в YouTube 23 июня и набрал около ста просмотров пользователей.

