Житель Бурятии выложил видео с прогулки по «Дороге долгой жизни», которая находится рядом с буддийским храмом
В Интернете опубликован трёхминутный ролик, снятый на Лысой горе - на «Дороге долгой жизни» рядом с дацаном «Ринпоче Багша». Автором клипа стал улан-удэнец Никита Тихонов.
В видео девушка прогуливается по специальной пешеходной дорожке, фотографирует цветы, наблюдает за птицами, белками. Фоном к красочному видео служит приятная умиротворяющая музыка.
Клип появился в YouTube 23 июня и набрал около ста просмотров пользователей.
Улан-удэнец снял клип о дацане на Лысой горе
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