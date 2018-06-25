Керамист‐самоучка из Иркутска сам ремонтирует ямы на городских тротуарах с помощью плитки ручной работы, сообщил «360»
Разрушенные тротуары, ободранные фасады домов, выцветшие рекламные баннеры портят вид исторического центра, говорит керамист Иван Кравченко. Творческая инициатива, по его мнению, делает «раны» города заметнее для людей с одной стороны, а с другой — яркие заплатки радуют глаз. Поэтому в жаркую пыльную погоду парень, проходя мимо своих творений, поливает их водой из бутылки, чтобы они не сливались с городской серостью.
=- Это было года два назад, когда я начал вести экскурсии по Иркутску. Это был мой проект, когда я гостям Иркутска пытался показать город на контрасте. Вот тогда я и придумал встраивать керамику, — отмечает керамист Иван Кравченко.
Керамикой Иван занимается четыре года, он работает в разных техниках и кладет плитку регулярно. Сначала он присматривает новые места для заплаток, снимает фактуру выбоины, затем обводит ее силуэт и придумывает индивидуальный дизайн. На изготовление одной плитки уходит пара недель. Главное, отмечает мастер, чтобы глина перед покраской хорошо просохла. Стиль и эстетика — главные постулаты молодого художника.
Мнение местных жителей и гостей города разделились. Многие считают, что творческая инициатива достаточно противоречива. А городские власти считают работу Ивана самопиаром. По их мнению, творческая керамическая плитка долго не проживёт — её может в два счёта раздавить мини-техника, которая подметает тротуары.
Гончарных дел мастер не отчаивается и надеется, что если его творчество и исчезнет, то это произойдёт во время масштабного ремонта. В планах у мужчины организовать вместе с группой единомышленников творческий кластер для развлечения туристов — арт-проект на границе Иркутской области и Бурятии на побережье Байкала.
Житель Иркутска ставит яркие заплатки из плитки на ямы городских тротуаров
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