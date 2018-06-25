Неопознанный объект завис над забайкальским селом Чара вечером 24 июня, сообщил ИА «Чита.Ру» участник проекта «Стань известным репортёром»
На записи запечатлено чёрное дымчатое кольцо, зависшее над Чарой. Местные жители в шутку предположили, что оно является неопознанным летающим объектом (НЛО), принадлежащем пришельцам.
Зависшие в воздухе чёрные кольца оказались распространённым явлением — их фиксировали в Британии, Польше, США, Казахстане, Новосибирске. Они стали регулярно попадать на видео с развитием портативных камер.
Британское издание The Sun выяснило, что явление — дымовой вихрь, который может возникнуть при проходжении взрывной волны через дымоход цилиндрической формы. Также воссоздать кольца можно с помощью пиротехнического оборудования.
Глава Каларского района Павел Романов сообщил ИА «Чита.Ру», что 23-24 июня в Чаре, как и других населённых пунктах района, не было взрывов иди других происшествий. Все котельные, по его словам, остановлены после окончания отопительного сезона.
Очевидцы засняли «неопознанное» чёрное кольцо над селом в Забайкалье
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