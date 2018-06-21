Мясо возвращено в Монголию
Гражданин из Монголии пыталась ввезти в Россию 5 килограммов варёного и 12,35 килограмма свежего мяса.
Продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны неблагополучной в эпизоотическом отношении, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо возвращено на территорию Монголии.
Монгол пытался незаконно ввезти в Бурятию баранину
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