Монгол пытался незаконно ввезти в Бурятию баранину

Мясо возвращено в Монголию



Гражданин из Монголии пыталась ввезти в Россию 5 килограммов варёного и 12,35 килограмма свежего мяса.



Продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны неблагополучной в эпизоотическом отношении, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.



В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо возвращено на территорию Монголии.

