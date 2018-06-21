В Бурятии стала известна полная программа «Голоса кочевников»

Вячеслав Бутусов даст 1,5-часовой концерт
Музыканты из Малайзии, Южной Кореи, Монголии, Китая и России выступят на юбилейном X фестивале «Голос кочевников», который состоится 20 и 21 июля в туристском комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат в 50 км от Улан-Удэ.
Бурятская филармония объявила полную программу фестиваля «Голос кочевников».
- В этом году «Голос кочевников» приготовил разнообразный лайн-ап, в котором найдут что-то своё и поклонники узких музыкальных жанров, и почитатели аутентичной музыки народов мира, и любители открывать для себя новые стили, и, конечно, ценители world music в лучших её проявлениях. Гостей фестиваля ждут качественный звук, огромная сцена, два больших экрана и отличный свет, над которыми работает целая команда профессионалов. Впервые на фестивале откроется вторая сцена, о лайнапе которой организаторы обещают рассказать немного позже, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
В первый день, 20 июля, музыкальная программа начнется в 17:00. Откроет фестиваль группа из Бурятии «Сагаан Турлааг». Также в этот день на сцене появятся инди-музыкант Макс Fилини, певица Дашима с новой программой, проект Kilijek с хакасскими хитами под джазовые импровизации, тувинское трио «Алаш».
Вечером этого дня будет жарко — слушателей ждут выступления малазийской группы The Venopian Solitude с их мелодичными и бодрыми балладами и корейских андеграундных рокеров 3rd line butterfly с капризными гитарами и хрипловатым вокалом солистки. Завершит первый день фестиваля DJ-сет от одного из самых популярных диджеев Забайкальского края Хагани Гулиева.
21 июля музыка со сцены польётся уже с 13:00. Днём можно будет услышать этно-поп от группы «Урагшаа», заводной фанк от иркутской группы Happy Juzz и сочетание современной музыки с тувинскими мелодиями от команды Khoоmei Beat.
Вечером для поклонников музыки Монголии организаторы приготовили целый монгольский блок. Сначала на сцене появятся инди-рокеры The Colors, за ними знаменитый Ансамбль моринхуристов Монголии, следом — известная в Монголии группа Niciton.
Самое громкое и энергичное слушателей ждёт после 19:00. Китайская группа Hanggai, которую поклонники ждали все десять фестивальных лет, наконец, споёт на «Голосе кочевников».
После этого начнётся выступление одного из самых ожидаемых музыкантов этого года: Вячеслав Бутусов и его команда из 15 человек исполнят все самые популярные песни «Наутилуса Помпилиуса» в полноценном полуторачасовом концерте.
Настроение поддержит группа Ocean Jet, выступления которой так же с нетерпением ждут поклонники. Закроет программу DJ-сет от электронного дуэта Shaman & Shartner.
В Бурятии стала известна полная программа «Голоса кочевников»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вячеслав Бутусов даст 1,5-часовой концерт
Турнир состоится уже в 45-й раз
Медики обменяются опытом на научно-практической конференции
Сейчас идёт сбор информации
В Улан-Удэ завершились гастроли Московского академического театра имени Маяковского
Неработающие пенсионеры могут выучиться компьютерной грамотности
23-24 июня в Иволгинском дацане пройдёт VII международная конференция «Феномен XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Итигэлова»
Посетителей ждёт развлекательная программа
Свои результаты они узнают не позднее 5 июля
В Улан-Удэ состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника
Дулма Сунрапова представляла на масштабном международном конкурсе Монголию. ВИДЕО
Приедут порядка 100 спортсменов
Полицейские обсудят вопросы безопасности в период летнего туристического сезона на побережье Байкала
В рамках всероссийской акции в регионе пройдут встречи детей-сирот со спортсменами
Коллекция музея связи пополнилась новыми экспонатами