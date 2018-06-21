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В Бурятии стала известна полная программа «Голоса кочевников»

В Бурятии стала известна полная программа «Голоса кочевников»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, 2017 год
Вячеслав Бутусов даст 1,5-часовой концерт

Музыканты из Малайзии, Южной Кореи, Монголии, Китая и России выступят на юбилейном X фестивале «Голос кочевников», который состоится 20 и 21 июля в туристском комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат в 50 км от Улан-Удэ.

Бурятская филармония объявила полную программу фестиваля «Голос кочевников».

- В этом году «Голос кочевников» приготовил разнообразный лайн-ап, в котором найдут что-то своё и поклонники узких музыкальных жанров, и почитатели аутентичной музыки народов мира, и любители открывать для себя новые стили, и, конечно, ценители world music в лучших её проявлениях. Гостей фестиваля ждут качественный звук, огромная сцена, два больших экрана и отличный свет, над которыми работает целая команда профессионалов. Впервые на фестивале откроется вторая сцена, о лайнапе которой организаторы обещают рассказать немного позже, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

В первый день, 20 июля, музыкальная программа начнется в 17:00. Откроет фестиваль группа из Бурятии «Сагаан Турлааг». Также в этот день на сцене появятся инди-музыкант Макс Fилини, певица Дашима с новой программой, проект Kilijek с хакасскими хитами под джазовые импровизации, тувинское трио «Алаш».

Вечером этого дня будет жарко — слушателей ждут выступления малазийской группы The Venopian Solitude с их мелодичными и бодрыми балладами и корейских андеграундных рокеров 3rd line butterfly с капризными гитарами и хрипловатым вокалом солистки. Завершит первый день фестиваля DJ-сет от одного из самых популярных диджеев Забайкальского края Хагани Гулиева.

21 июля музыка со сцены польётся уже с 13:00. Днём можно будет услышать этно-поп от группы «Урагшаа», заводной фанк от иркутской группы Happy Juzz и сочетание современной музыки с тувинскими мелодиями от команды Khoоmei Beat.

Вечером для поклонников музыки Монголии организаторы приготовили целый монгольский блок. Сначала на сцене появятся инди-рокеры The Colors, за ними знаменитый Ансамбль моринхуристов Монголии, следом — известная в Монголии группа Niciton.

Самое громкое и энергичное слушателей ждёт после 19:00. Китайская группа Hanggai, которую поклонники ждали все десять фестивальных лет, наконец, споёт на «Голосе кочевников».

После этого начнётся выступление одного из самых ожидаемых музыкантов этого года: Вячеслав Бутусов и его команда из 15 человек исполнят все самые популярные песни «Наутилуса Помпилиуса» в полноценном полуторачасовом концерте.

Настроение поддержит группа Ocean Jet, выступления которой так же с нетерпением ждут поклонники. Закроет программу DJ-сет от электронного дуэта Shaman & Shartner.
Голос кочевников
 
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