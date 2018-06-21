В Бурятии издадут 11 том Книги Памяти

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Принято решение об издании 11-го тома Книги Памяти Республики Бурятия, приуроченного к 75-летию Победы. Издание 11-го тома Книги Памяти планируется в апреле 2020 года.



В 11-м томе Книги Памяти должны быть увековечены имена участников Великой Отечественной войны, не вошедшие в ранее изданные 10 томов, а также внесены изменения по неточностям.



Работа по изданию 11 тома Книги Памяти является ключевым мероприятием в масштабах республики по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны.



Для работы по изданию Книги Памяти назначена редакционная коллегия, председатель Артём Туголуков. Контактный телефон 8(3012)21-58-03, а также можно обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

