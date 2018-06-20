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Железнодорожный институт в Улан-Удэ всё-таки будет закрыт

Железнодорожный институт в Улан-Удэ всё-таки будет закрыт
Общество, 
Директор Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта опроверг информацию о якобы отменённом приказе о закрытии вуза

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне доцент Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта Андрей Ринчино сообщил в соцсети, что приказ о приостановке деятельности вуза отменён как незаконный.

Данную информацию опроверг директор Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта Александр Савельев.

- Приказа с такой формулировкой не было. Был приказ о реорганизации филиала путём закрытия образовательной деятельности по программам высшего образования. Приказ писал Иркутский государственный университет путей сообщений (ИрГУПС), согласование давал Росжелдор. Эти документы никто не отменял, - заявил он.

«Потребность в кадрах снизилась»

Александр Савельев подчеркнул, что Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта, существующий с 1937 года, продолжает свою деятельность. В этом году традиционно ведётся приёмная компания по набору на 10 специальностей среднего образования: восемь железнодорожных и две не железнодорожных - бухучёт и сервис. В этом году колледжу даже выделили больше бюджетных мест, чем в прошлом году.

После 4 обучения выпускники ссуза могут продолжить высшее образование в том же ИрГУПСе, причём при поступлении уже не требуется ЕГЭ – только собеседование по профилю специальности. Учатся выпускники колледжа 5 лет по индивидуальному плану, и имеют возможность сократить срок обучения, если досрочно сдают зачёты.

Филиал же ИрГУПСа, Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта, на базе колледжа открылся в 2007 году. По очной форме он обучал только одной специальности – «Локомотивы» по направлению специализации «Тепловозы». На неё вёлся бюджетный набор. В 2008 году целевой набор был 28 человек, а в последний год – лишь 6.

- Потребность в кадрах на железной дороге, основном заказчике кадров, снизилась. Потому что «РЖД» переходит на электротягу. У нас на сети было четыре тепловозных депо. Сейчас осталось одно – в Новой Чаре. Соответственно, снизился набор групп. И содержать одну группу экономически невыгодно. Открывать полный набор железнодорожных специальностей – тоже не выгодно. Рядом находится ИрГУПС. Исторически так сложилось, что там готовили специалистов высшего образования, у нас - специалистов среднего специального образования, - объяснил Савельев.

Параллельно был отрыт коммерческий набор на специальность «Управление персоналом», но она была не аккредитована Рособрнадзором.

Ещё в УУИЖТ обучались заочники по трём железнодорожным специальностям. В Улан-Удэ они учились только три первых года, когда преподаются общие дисциплины технического направления. Оставшиеся три года они обучались специальности в Иркутске.

«Голословно обвинил»

Директор колледжа отметил, что никаких решений суда, о которых заявил доцент, нет. И самого его никто не снимал с должности, тем более, после вмешательства органов прокуратуры.

- Я исполнял обязанности директора Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта на период, когда отсутствовал директор института, когда Юрий Бавыкин ушёл на пенсию. Но как был директором колледжа, так им и остаюсь, - рассказал Александр Савельев.

Сегодня идёт последний этап реорганизации филиала ИрГУПСа. На его время с 1 июня исполняющим обязанности директора Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта назначена Мария Овчинникова.

- Как можно голословно обвинить человека и испортить ему имя? Складывается мнение, что у господина Ринчино единственная мысль - заработать политические очки и прорваться во власть. У нас же 9 сентября выборы в Хурал, - считает Савельев.

В действительности, Андрей Ринчино выдвигался на праймериз «Единой России» по 20 одномандатному округу (Советский район Улан-Удэ).

Про 100 судебных исков от студентов на 10 млн рублей, также упоминавшиеся в сообщении, директору колледжа ничего не известно. В вуз никто по этому поводу не обращался.

Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) - планировали закрыть ещё в прошлом году. Тогда институт спас глава Бурятии Алексей Цыденов. Он достиг договорённости с руководством Рособрнадзора и минтрансом России о сохранении вуза.

Однако этой весной стало известно о том, что вуз будет всё-таки закрыт. Всех студентов (по очным и заочным формам обучаются более 130 человек) решено было перевести в Иркутск и другие вузы, закончить набор новых учащихся. 
вузы железная дорога
 
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