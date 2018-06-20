Железнодорожный институт в Улан-Удэ спасают от закрытия

Преподаватели при помощи прокуратуры оспорили приказ о приостановке работы вуза
Приказ о приостановке деятельности Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта отменён как незаконный. Об этом сообщил доцент УУИЖТ Андрей Ринчино.
- Исполняющий обязанности директора Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта Александр Савельев снят с должности после вмешательства органов прокуратуры. В настоящее время в судебном порядке оспорены выборы ректора ИрГУПСа. Они признаны незаконными и ректор Каргапольцев снова и.о. В настоящее время готовим более 100 судебных исков от студентов УУИЖТ на сумму более 10 млн рублей, - написал он на своей странице в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) - планировали закрыть ещё в прошлом году. Тогда институт спас глава Бурятии Алексей Цыденов. Он достиг договорённости с руководством Рособрнадзора и минтрансом России о сохранении вуза.
Однако этой весной стало известно о том, что вуз будет всё-таки закрыт. Всех студентов (по очным и заочным формам обучаются более 130 человек) решено было перевести в Иркутск и другие вузы, закончить набор новых учащихся.
6 апреля в Улан-Удэ прибыл проректор по учебной работе ИрГУПСа Сергей Куценко. Он встретился со студентами, которых поставили перед фактом необходимости переезда в Иркутск. Студенты были шокированы, не все из них могли себе позволить переезд в другой город.
Справка:
Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта ведёт отчёт своей работы с декабря 1937 года. Тогда был открыт механический техникум железнодорожного транспорта с двумя специальностями: вагонное хозяйство и паровозное хозяйство. Техникум появился на свет как спутник индустриального гиганта Бурятии и Восточной Сибири Улан-Удэнского паровозо-вагонного завода.
Первый выпуск состоялся в 1941 году и составил 21 человек: 14 техников-механиков паровозного хозяйства и 7 техников-механиков вагонного хозяйства.
В 1954 году началась электрификация Транссибирской магистрали, и техникум включился в подготовку и переподготовку кадров для эксплуатации электровозов, контактной сети, средств автоматики, телемеханики и связи.
С 1 июля 2005 года колледж получил статус федерального образовательного учреждения среднего профессионального образования.
В 2007 году распоряжением правительства России колледж был реоорганизован и присоединён к Иркутскому государственному университету путей сообщения в составе Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта филиала ИрГУПС.
Железнодорожный институт в Улан-Удэ спасают от закрытия
Общество, Фото:
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