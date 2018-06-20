В школе искусств в Бурятии не платили зарплату вовремя

В дело вмешалась прокуратура



В Петропавловской детской школе искусств Джидинского района Бурятии нарушали трудовое законодательство, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- В ходе проверки установлено, что работники образовательного учреждения заработную плату получали 1 раз в месяц, трудовые договоры не содержали обязательных условий об оплате труда (срок и размер выплаты заработной платы), - уточняют в надзорном органе.



После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, директор образовательного учреждения привлечена к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудового договора и невыплату в срок зарплаты. Её оштрафовали на 20 тысяч рублей.

