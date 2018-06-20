Лекторы расскажут посетителям музея о подвигах врачей, медицинских сестёр, санитаров во время Великой Отечественной войны
22 июня – в День памяти и скорби - в Музее истории Бурятии имени Хангалова состоится лекция на тему «Ангелы милосердия». Она пройдёт в рамках всероссийской акции «Свеча памяти».
Лекторы расскажут посетителям о подвигах врачей, медицинских сестёр, санитаров, которые воевали как в тылу, так и на передовой, спасая жизни раненых. Жители Улан-Удэ узнают о судьбах многих наших земляков, среди которых полковник Иннокентий Александрович Молдаванов, генерал-майор Антон Бадмаевич Занданов, а также об эвакогоспиталях, которые были расположены на территории Бурятии в годы Великой Отечественной войны.
Мероприятие пройдёт в Музее истории Бурятии в 11.00 и 15.00 часов.
Вход свободный, сообщили в Национальном музее республики.
Для улан-удэнцев пройдёт лекция «Ангелы милосердия»
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