20 Июня

19 Июня

Популярное

Для улан-удэнцев пройдёт лекция «Ангелы милосердия»

Общество, 
Лекторы расскажут посетителям музея о подвигах врачей, медицинских сестёр, санитаров во время Великой Отечественной войны

22 июня – в День памяти и скорби - в Музее истории Бурятии имени Хангалова состоится лекция на тему «Ангелы милосердия». Она пройдёт в рамках всероссийской акции «Свеча памяти».

Лекторы расскажут посетителям о подвигах врачей, медицинских сестёр, санитаров, которые воевали как в тылу, так и на передовой, спасая жизни раненых. Жители Улан-Удэ узнают о судьбах многих наших земляков, среди которых полковник Иннокентий Александрович Молдаванов, генерал-майор Антон Бадмаевич Занданов, а также об эвакогоспиталях, которые были расположены на территории Бурятии в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие пройдёт в Музее истории Бурятии в 11.00 и 15.00 часов.

Вход свободный, сообщили в Национальном музее республики. 
лекция Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии назначили нового настоятеля одного из дацанов
В Бурятии назначили нового настоятеля одного из дацанов
Общество, 20.06.2018
В Тугнуйском дацане также объявили сбор средств на ремонт одного из дуганов
Железнодорожный институт в Улан-Удэ спасают от закрытия
Железнодорожный институт в Улан-Удэ спасают от закрытия
Общество, 20.06.2018
Преподаватели при помощи прокуратуры оспорили приказ о приостановке работы вуза
Улан-удэнцы сорвали голос, болея за сборную России (видео)
Улан-удэнцы сорвали голос, болея за сборную России (видео)
Общество, 20.06.2018
Жители Бурятии, болевшие за сборную на стадионе в Санкт-Петербурге, делятся впечатлениями
Американец переехал в Бурятию и открыл языковую школу
Американец переехал в Бурятию и открыл языковую школу
Общество, 20.06.2018
Томас Холмс влюбился в улан-удэнку, и скоро в их семье родится ребёнок. Необычная пара рассказала «Байкал-Daily» о своей истории
В Улан-Удэ представят ролик «Дети войны»
Общество, 20.06.2018
В городской библиотеке состоится встреча, посвящённая Дню памяти и скорби
Открытое хранение буддийского искусства создано в Эрмитаже
Открытое хранение буддийского искусства создано в Эрмитаже
Общество, 20.06.2018
19 июня в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» Эрмитажа открылось новое открытое хранение буддийского искусства
Жителей Бурятии просят помочь с ремонтом буддийского храма
Общество, 20.06.2018
В дацане хранится скульптура, являющаяся по преданию единственной прижизненной скульптурой Будды Шакьямуни
Бурятию презентовали на крупной туристической выставке в Корее
Общество, 20.06.2018
Республика показала фольклорные выступления и провела дегустацию национальных блюд
В Бурятии закрашивают надписи о продаже наркотиков
В Бурятии закрашивают надписи о продаже наркотиков
Общество, 20.06.2018
Запрещающие надписи были размещены на фасадах зданий, гаражах
Сборная России обыграла Египет на ЧМ-2018 по футболу
Сборная России обыграла Египет на ЧМ-2018 по футболу
Общество, 20.06.2018
Российские футболисты вышли в плей-офф
В Бурятии прогнозируют дожди и грозы
В Бурятии прогнозируют дожди и грозы
Общество, 20.06.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 20 июня в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ливни
В Бурятии прошёл татарский праздник Сабантуй
Общество, 19.06.2018
В небольшом селе Усть-Кяхта за 66 лет впервые исполнялись татарские песни и танцы, соревновались в национальной борьбе «Курэш». Здесь шумно, задорно и весело прокатился 13-ый Байкальский Сабантуй
В Улан-Удэ прибыл «Лучший жонглёр мира»
Общество, 19.06.2018
Сегодня началась конкурсная программа международного фестиваля детских и молодежных цирковых коллективов «Мир, где торжествует цирк»
Улан-удэнцам помогли с паспортами на «Арбате»
Общество, 19.06.2018
Сотрудники отдела по вопросам миграции МВД провели приём по вопросам замены и выдачи паспорта

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^