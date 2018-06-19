Улан-Удэ примет «Baikal Dance Festival»

В Улан-Удэ с 15 июля по 3 августа пройдёт «Baikal Dance Festival. Байкальский танцевальный фестиваль»



На одной сцене соберутся солисты театров Бурятии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Франции и Южной Кореи.



Фестиваль призван объединить на одной сцене артистов балета - выпускников республиканского хореографического колледжа разных поколений. Основная задача фестиваля – вдохновлять и стимулировать артистов, работающих за пределами Бурятии, приезжать в республику и выступать на родных подмостках. Организаторы фестиваля готовят специальную программу мероприятий, в рамках развития культурного потенциала региона. Они стремятся, чтобы каждое выступление артистов на Малой Родине превращалось для них в праздник и отмечалось радостью и теплотой встреч с родным зрителем.



Фестиваль «Baikal Dance Festival. Байкальский танцевальный фестиваль» пройдет на нескольких площадках города Улан-Удэ и соберет на одной сцене солистов театров Республики Бурятия, Москвы, Санкт-Петербурга, а также, Франции и Южной Кореи. Лучшие выпускники хореографического колледжа продемонстрируют свое искусство.



Гала-концерт «Звезды балета» состоится 3 августа, выставка фотографий «Baikal dance foto» с 22 июля по 4 августа. Мастер классы и «Baikal dance lab» пройдут с 15 по 20 июля. Выступление «Baikal dance lab» в рамках «Голоса кочевников» намечено на 21-22 июля. Форум запланирован на 6-8 августа.