Иркутянин Ренат Сальманов в начале июля 2018 года собирается отправиться до Владивостока пешком, изредка пользуясь автостопом
Таким образом, мужчина хочет сбежать от обыденности, сбросить вес и в итоге найти работу во Владивостоке, где он останется постоянно жить. Об этом 19 июня «Байкал Инфо» сообщил путешественник.
Мужчина имеет инвалидность третьей группы из-за тугоухости, из-за этого он не может найти работу в Иркутске. Во Владивосток его позвал друг, сказал, что для инвалидов там есть вакансии. По словам 36-летнего Рената, поход не повредит его здоровью. Кроме того, мужчина хочет сбросить лишний, по его мнению, вес, сейчас при росте 144 см он весит 54 кг, а хотелось бы на 9 км меньше. А пока он сидит дома и пишет картины на заказ .
Расстояние от Иркутска до Владивостока составляет 3 880,4 км, мужчина хочет преодолеть маршрут примерно за 2 месяца. В поход он никого с собой брать не будет, говорит, что из-за низкого роста будет тормозить своего попутчика: где человек среднего роста делает один шаг, Ренат делает два.
Путешественник возьмёт двухкилограммовую палатку, килограммовый спальник, двойной каремат, аппаратуру (камеру GoPro, телефон, зарядники и т.д.), еду (крупы и консервы) и одежду. Общий груз – 20-23 кг. По словам Рената, он планирует останавливаться на ночёвки в лесу. О своём путешествии иркутянин будет рассказать в социальной сети Instagram, страничку для этого он ещё не создал, пока думает над названием. Он также будет отправлять видеозаписи пути другу во Владивосток, чтобы тот монтировал и размещал новости о путешествии на канал в www.youtube.com.
После завершения путешествия иркутянин планирует вернуться на родину на поезде, но только чтобы оформить справки для переезда и забрать вещи.
Иркутянин пойдёт пешком во Владивосток ради похудения
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