В рамках мероприятия предусмотрена шоу-программа
В парке имени Орешкова в Улан-Удэ 29 июня пройдёт фестиваль мороженого.
По словам организаторов, в программе праздника – дегустация мороженого, шоу-программа, розыгрыш призов и пенная вечеринка.
Стартует фестиваль в 17.00.
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль мороженого
Общество, Фото:
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