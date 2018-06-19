В Улан-Удэ пройдёт фестиваль мороженого

В рамках мероприятия предусмотрена шоу-программа



В парке имени Орешкова в Улан-Удэ 29 июня пройдёт фестиваль мороженого.



По словам организаторов, в программе праздника – дегустация мороженого, шоу-программа, розыгрыш призов и пенная вечеринка.



Стартует фестиваль в 17.00.



Читают сейчас