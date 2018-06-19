В Улан-Удэ в День молодёжи пройдёт большой фестиваль

Главным подарком вечера для молодёжи станет развлекательная программа с участием известного российского диджея Саймона



27 июня по всей стране отмечается День российской молодёжи. Ежегодно в республике в этот день проводится цикл мероприятий, посвящённых празднику.



- Запланировано много мероприятий, в первую очередь, это поздравление молодых семей во Дворце бракосочетания. Также в парке культуры и отдыха «Юбилейный» для детей пройдёт развлекательная программа «Мы - юность планеты», на «Арбате» - фестиваль музыки «Музартерия»,- рассказал заместитель министра спорта и молодёжной политики республики Эрдэни Дымчиков.



Завершит программу насыщенного дня большой фестиваль на площади Советов. Здесь абитуриенты смогут выбрать профессию на специально организованных профориентационых площадках. Талантливой молодёжи республики вручат дипломы и денежные премии. Лучшие творческие студенческие коллективы представят красочные номера, для «весёлых и находчивых» пройдёт летний Кубок КВН среди работающей молодёжи.



Главным подарком вечера для молодёжи станет развлекательная программа с участием популярного по всей России диджея Саймона, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

