400 осуждённых в Бурятии получили образование

Рабочие специальности востребованы на рынке труда



В исправительных учреждениях Бурятии осуждённых обучают востребованным профессиям. Сейчас обучение проходят около 600 заключённых. В 2017-2018 учебном году уже получили профессию более 400 осуждённых, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



- Осуждённые получают профессиональное образование, которое востребовано как на производстве исправительных учреждений, так и на региональном рынке труда. Среди получаемых профессий числятся оператор швейного оборудования, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщик, повар, пекарь, кочегар и многие другие, - поясняют в республиканском УФСИН.



По словам организаторов обучения, привлечение осуждённых к учёбе и труду положительно влияет на обстановку в учреждении, а также помогает адаптироваться в обществе после выхода из колонии.



