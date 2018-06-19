В Бурятии приставы взыскали с продавца недостачу

Судебные приставы взыскали с улан-удэнки крупную сумму материального ущерба, причинённого в результате недобросовестного исполнения трудовых обязанностей



Несколько лет назад женщина работала продавцом в магазине «Светлана» в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. С ней был заключен бессрочный трудовой договор, а также договор о полной индивидуальной материальной ответственности, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Однако по истечении некоторого времени в ходе инвентаризации подотчётных товарно-материальных ценностей была выявлена крупная недостача, допущенная по вине продавца. Свою вину работница признала сразу. Она написала в присутствии свидетелей расписку о возмещении ущерба и объяснительную о том, что недостача возникла из-за её халатного отношения к работе.



На деле же женщина возмещать обещанную сумму не торопилась, выехав из села в столицу. Владелице магазина ничего не оставалось, как обратиться в судебные инстанции за взысканием с ответчика суммы материального ущерба. Не добившись возмещения ущерба и после судебного разбирательства, индивидуальный предприниматель предъявила исполнительный лист на исполнение в службу судебных приставов.



- Были сделаны запросы в регистрирующие органы, установлено место получения доходов. В связи с отсутствием ценного имущества, задолженность по исполнительному производству взыскивались на протяжении трех с лишним лет из заработной платы, - отмечает Александр Мункуев, начальник Железнодорожного районного отдела судебных приставов УФССП России по РБ.



На сегодняшний день сумма материального ущерба в размере 152 тысяч рублей взыскана в полном объёме. Кроме этого, с должницы была взыскана сумма исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.



