Судебные приставы взыскали с улан-удэнки крупную сумму материального ущерба, причинённого в результате недобросовестного исполнения трудовых обязанностей
Несколько лет назад женщина работала продавцом в магазине «Светлана» в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. С ней был заключен бессрочный трудовой договор, а также договор о полной индивидуальной материальной ответственности, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Однако по истечении некоторого времени в ходе инвентаризации подотчётных товарно-материальных ценностей была выявлена крупная недостача, допущенная по вине продавца. Свою вину работница признала сразу. Она написала в присутствии свидетелей расписку о возмещении ущерба и объяснительную о том, что недостача возникла из-за её халатного отношения к работе.
На деле же женщина возмещать обещанную сумму не торопилась, выехав из села в столицу. Владелице магазина ничего не оставалось, как обратиться в судебные инстанции за взысканием с ответчика суммы материального ущерба. Не добившись возмещения ущерба и после судебного разбирательства, индивидуальный предприниматель предъявила исполнительный лист на исполнение в службу судебных приставов.
- Были сделаны запросы в регистрирующие органы, установлено место получения доходов. В связи с отсутствием ценного имущества, задолженность по исполнительному производству взыскивались на протяжении трех с лишним лет из заработной платы, - отмечает Александр Мункуев, начальник Железнодорожного районного отдела судебных приставов УФССП России по РБ.
На сегодняшний день сумма материального ущерба в размере 152 тысяч рублей взыскана в полном объёме. Кроме этого, с должницы была взыскана сумма исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.
В Бурятии приставы взыскали с продавца недостачу
Общество, Фото:
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