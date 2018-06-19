Волонтёры убрались в брошенной квартире в Бурятии

Активисты ОНФ провели субботники в районах Бурятии



Активисты Общероссийского народного фронта провели субботники в Селенгинском, Кяхтинском и Заиграевском районах Бурятии, сообщает пресс-служба ОНФ.



В городе Гусиноозёрск Селенгинского района субботник состоялся при участии местной администрации, министерства природных ресурсов Бурятии, Бурприроднадзора в рамках акции «Вода России». Общественники очистили от мусора побережье, всего было вывезено около 50 кубометров отходов. В акции приняли участие более 50 человек.



В поселке Новоильинск Заиграевского района на улице Тулаева в одноэтажном доме на четыре квартиры пустовала одна из квартир, у её входа начал скапливаться мусор. Прошедшей зимой в ней произошёл пожар.



- К нам обратилась жительница одной из соседних квартир. У сгоревшей квартиры собственника нет, она брошена. Свалка мусора со временем только увеличивалась, от неё исходил зловонный запах, место стало пристанищем для собак. Мы провели субботник, очистили территорию, в дальнейшем будем следить, чтобы свалка не возникла вновь, – отметила активист регионального отделения ОНФ в Бурятии Ирина Иванова.



К концу июня активисты Народного фронта планируют провести второй этап очистки территории – демонтаж сгоревшей квартиры, чтобы избежать повторного возникновения пожара и обрушения оставшегося строения.



Аналогичная ситуация сложилась в городе Кяхта. На улице Прянишникова вокруг брошенного двухэтажного здания образовалась свалка бытового мусора. Общественники вывезли 21 кубометр отходов.

