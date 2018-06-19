Муж-алкоголик в Иркутске продал полквартиры без ведома жены

Женщина подала иск о признании договора купли-продажи недействительным
Иркутянка обратилась в Ленинский районный суд с иском о признании договора купли-продажи части квартиры недействительным.
В августе 2016 года умер её супруг, который при жизни злоупотреблял спиртными напитками. После выяснилось, что он продал половину своей квартиры. При этом мужчина не ставил её в известность о намерении продать долю недвижимости. По причине постоянного употребления алкоголя он не мог отдавать отчёт своим действиям, считает супруга покойного.
Покупатель суду заявил, что умерший при жизни отдавал отчёт своим действиям. После продажи доли квартиры он, например, вступил в брак с истицей, самостоятельно заполнял необходимые документы для заключения договора. Сомнений в его недееспособности ни у него, ни у сотрудников МФЦ, ни у нотариуса не было, заявил покупатель.
Была назначена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза в Иркутском областном психоневрологическом диспансере.
- Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, умерший в момент подписания договора купли-продажи по своему психическому состоянию с большей степенью вероятности не мог понимать значение своих действий и руководить ими, - сообщает пресс-служба суда.
Суд пришёл к выводу, что заключение не является достоверным и достаточным доказательством.
- Ответ экспертов на поставленный судом вопрос носит вероятностный характер и не содержит однозначного вывода о нахождении продавца в момент заключения оспариваемого договора купли-продажи в таком состоянии, когда он не способен был понимать значение своих действий или руководить ими, - решил суд.
В оспариваемый период мужчина совершил ряд последовательных, юридически значимых действий, включая заключение договора купли-продажи жилого помещения, регистрацию брака, что не может свидетельствовать о его неспособности.
Суд пришёл к выводу о том, что умерший страдал синдромом зависимости, вызванным употреблением алкоголя. Но достоверных, достаточных доказательств, подтверждающих, что в момент подписания оспариваемого договора купли-продажи он не мог понимать значение своих действий и руководить ими, истцом не представлено. Исковые требования не удовлетворили.
Муж-алкоголик в Иркутске продал полквартиры без ведома жены
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рабочие специальности востребованы на рынке труда
Судебные приставы взыскали с улан-удэнки крупную сумму материального ущерба, причинённого в результате недобросовестного исполнения трудовых обязанностей
Минобрнауки Бурятии не увидело опасности в дневниках с заданием рисовать рвоту
Увидев на горящем балконе двух малышей, мужчина тут же принялся их спасать
Активисты ОНФ провели субботники в районах Бурятии
Женщина подала иск о признании договора купли-продажи недействительным
Участники конкурса снимают исполнение старинной бурятской песни. ВИДЕО
90 лет исполнилось бы выдающемуся литературоведу, учёному Василию Найдакову. Он написал более 200 научных работ по проблемам литературы, сообщает АТВ
Фестиваль будет проходить 2 дня
Он будет организован на этой неделе в селе Дулан Кабанского района
Состязание проводится среди школьников
Маршрут велопробега проходил от парка «Юбилейный» до Богородского острова
К участию в акции приглашают горожан
Перловку с истёкшим сроком хранения уничтожили
Земли незаконно отошли частным лицам