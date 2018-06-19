Муж-алкоголик в Иркутске продал полквартиры без ведома жены

Женщина подала иск о признании договора купли-продажи недействительным



Иркутянка обратилась в Ленинский районный суд с иском о признании договора купли-продажи части квартиры недействительным.



В августе 2016 года умер её супруг, который при жизни злоупотреблял спиртными напитками. После выяснилось, что он продал половину своей квартиры. При этом мужчина не ставил её в известность о намерении продать долю недвижимости. По причине постоянного употребления алкоголя он не мог отдавать отчёт своим действиям, считает супруга покойного.



Покупатель суду заявил, что умерший при жизни отдавал отчёт своим действиям. После продажи доли квартиры он, например, вступил в брак с истицей, самостоятельно заполнял необходимые документы для заключения договора. Сомнений в его недееспособности ни у него, ни у сотрудников МФЦ, ни у нотариуса не было, заявил покупатель.



Была назначена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза в Иркутском областном психоневрологическом диспансере.



- Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, умерший в момент подписания договора купли-продажи по своему психическому состоянию с большей степенью вероятности не мог понимать значение своих действий и руководить ими, - сообщает пресс-служба суда.



Суд пришёл к выводу, что заключение не является достоверным и достаточным доказательством.



- Ответ экспертов на поставленный судом вопрос носит вероятностный характер и не содержит однозначного вывода о нахождении продавца в момент заключения оспариваемого договора купли-продажи в таком состоянии, когда он не способен был понимать значение своих действий или руководить ими, - решил суд.



В оспариваемый период мужчина совершил ряд последовательных, юридически значимых действий, включая заключение договора купли-продажи жилого помещения, регистрацию брака, что не может свидетельствовать о его неспособности.



Суд пришёл к выводу о том, что умерший страдал синдромом зависимости, вызванным употреблением алкоголя. Но достоверных, достаточных доказательств, подтверждающих, что в момент подписания оспариваемого договора купли-продажи он не мог понимать значение своих действий и руководить ими, истцом не представлено. Исковые требования не удовлетворили.

