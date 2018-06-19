В Улан-Удэ прошёл 27-километровый велопробег

Маршрут велопробега проходил от парка «Юбилейный» до Богородского острова



Инспектор уголовно-исполнительной инспекции Железнодорожного филиала Улан-Удэ Эржена Хасоева, специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Железнодорожного района Алёна Калгина и подростки, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, приняли участие в проекте «Велосипед в нашей жизни». Последний был организован мастерской «Bike Service» при поддержке Федерации велоспорта Бурятии.



Маршрут велопробега протяжённостью 27 километров проходил от парка «Юбилейный» до Богородского острова.



Подростки выразили благодарность за проведённое мероприятие и отметили, что они получили позитивные эмоции, отдохнули и набрались сил. Всем участникам были вручены сладкие подарки, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

