В школе в Бурятии нашли просроченную крупу

Перловку с истёкшим сроком хранения уничтожили



Россельхознадзор выявил нарушения при закупке крупы в средней школе № 1 в Северобайкальске На момент проверки в учреждении находилась на хранении крупа ячменная перловая с истёкшим сроком хранения.



Данная крупа была изъята из оборота и по решению руководителя образовательного учреждения уничтожена.



Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

