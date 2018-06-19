Перловку с истёкшим сроком хранения уничтожили
Россельхознадзор выявил нарушения при закупке крупы в средней школе № 1 в Северобайкальске На момент проверки в учреждении находилась на хранении крупа ячменная перловая с истёкшим сроком хранения.
Данная крупа была изъята из оборота и по решению руководителя образовательного учреждения уничтожена.
Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В школе в Бурятии нашли просроченную крупу
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