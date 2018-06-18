Пропавшего братского школьника нашли в шалаше

Мальчик ушёл из дома, поссорившись с мамой



Накануне сотрудники патрульно-постовой службы в лесу района Северный Артек города Братск нашли школьника, объявленного в розыск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



- Сообщение о пропаже 12-летнего мальчика поступило в полицию в первом часу ночи. Родители ребёнка пояснили, что сын ушёл гулять утром и домой не вернулся. По полученному описанию была незамедлительно подготовлена ориентировка. На поиски мобилизовано 39 человек личного состава межмуниципального управления МВД России «Братское» и 7 волонтёров, из которых сформировано 13 поисковых групп, - уточняют в ведомстве.



Также информация распространилась через соцсети. Спустя три часа одним из экипажей ППС был найден школьник. Он пояснил, что поссорился с мамой из-за бытовых вопросов и решил уйти из дома. На ночлег он расположился у костра в наспех построенном шалаше.



- Беглец возвращён родителям. С ними проводится профилактическая работа сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Ранее, ни семья, ни ребёнок, на учёте не состояли, характеризуются положительно, - заключают стражи порядка.



Также полицейские не прекращают поиски Алины Шакировой, пропавшей в Братске 9 июня.



За последнюю неделю сотрудники органов внутренних дел разыскали живыми и здоровыми больше 20 несовершеннолетних. Например, сегодня утром полицейские вернули домой троих мальчиков, заявления о пропажи которых поступили в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» накануне. Выяснилось, что 13-летние подростки всю ночь провели на рыбалке.



