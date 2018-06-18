Велодорожки обустроят в разных районах Иркутска в этом году
Одно из мест - лесопарковая территория Академгородка. Это станет подарком к 55-летнему юбилею микрорайона, сообщает «Семёрка ТВ».
Клуб молодых архитекторов подготовил эскиз по первой части благоустройства дорожек для велотранспорта. Будет она между остановками «Госуниверситет» и «19-я школа» - чуть больше 400 метров. Для этого планируют расширить тротуар.
Проект велодорожки есть также от памятника Александру III до Глазковского моста. Там собираются разделить тротуар на две части, примерно по 2 метра каждая. Одну из них выделят для велосипедистов.
И ещё одна территория на улице Декабрьских Событий, от танка «Иркутский комсомолец» до улицы Тимирязева. По эскизу дорожку предлагают обустроить справа по ходу движения за трамвайными линиями, уточняет «Семёрка ТВ».
Велодорожки появятся в Иркутске
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