Велодорожки появятся в Иркутске

Велодорожки обустроят в разных районах Иркутска в этом году



Одно из мест - лесопарковая территория Академгородка. Это станет подарком к 55-летнему юбилею микрорайона, сообщает «Семёрка ТВ».



Клуб молодых архитекторов подготовил эскиз по первой части благоустройства дорожек для велотранспорта. Будет она между остановками «Госуниверситет» и «19-я школа» - чуть больше 400 метров. Для этого планируют расширить тротуар.



Проект велодорожки есть также от памятника Александру III до Глазковского моста. Там собираются разделить тротуар на две части, примерно по 2 метра каждая. Одну из них выделят для велосипедистов.



И ещё одна территория на улице Декабрьских Событий, от танка «Иркутский комсомолец» до улицы Тимирязева. По эскизу дорожку предлагают обустроить справа по ходу движения за трамвайными линиями, уточняет «Семёрка ТВ».







