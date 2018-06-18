Улан-удэнцы будут остеклять балконы с согласия соседей и мэрии

Городские власти вскоре начнут штрафовать за изменение фасадов зданий без согласования



В республиканский закон об административных правонарушениях 1 апреля были внесены изменения. Одним из них было введение ответственности за изменение фасадов зданий, каковым считается смена цветового решения, отделочного материала, установка или демонтаж крыльца и ряд других нововведений во внешности многоквартирных домов. Для простых жителей речь идёт прежде всего об остеклении балконов.



За нарушение теперь грозит предупреждение или штраф: для физических лиц - 3-5 тысяч рублей, для должностных - от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 100 тысяч.



- В целом мы прогнозируем такие нарушения, как остекление балконов и покраска фасадов предпринимателями, которые занимают помещения в жилых домах, - заявил сегодня на брифинге начальник управления административного контроля администрации Улан-Удэ Владимир Соснин.



Чтобы не получить штраф, изменения нужно согласовать в комитете по архитектуре, куда нужно предоставить эскиз планирующейся модификации (в комитете уже разработаны и готовые, типовые решения).



Но главной сложностью станет получение согласия на внесение изменений 100% собственников помещений в доме. Это обязательное требование, поскольку по закону плита балкона – это общедолевая собственность.



Вскоре в Улан-Удэ начнутся проверки исполнения данного требования градостроительных правил, которые будут проводиться и по сообщениям жителей, и в рамках рейдов. В управление административного контроля уже поступило 5 таких сообщений. По двум проверка показала, что изменения внесены до 1 апреля, ещё три находятся в работе.



- По изменению в части установки козырьков на балконах, которые не были предусмотрены проектом, изменение внешнего вида – магазин открывается, и покрасили фасад в цвет, который выбивается из общего цветового решения, - объяснил Соснин.



Нарушение, в частности, время его совершения, будет обязательно подтверждаться доказательствами: свидетельскими показаниями, доводами лица, в отношении которого возбуждено дело, и так далее. Также за каждой территорией Улан-Удэ закреплён специалист, который будет проверять, появляются ли изменения. В этом плане с управлением согласны сотрудничать и управляющие организации.









