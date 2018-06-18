Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июня

17 Июня

Популярное

Улан-удэнцы будут остеклять балконы с согласия соседей и мэрии

Улан-удэнцы будут остеклять балконы с согласия соседей и мэрии
Общество, 
Городские власти вскоре начнут штрафовать за изменение фасадов зданий без согласования

В республиканский закон об административных правонарушениях 1 апреля были внесены изменения. Одним из них было введение ответственности за изменение фасадов зданий, каковым считается смена цветового решения, отделочного материала, установка или демонтаж крыльца и ряд других нововведений во внешности многоквартирных домов. Для простых жителей речь идёт прежде всего об остеклении балконов.

За нарушение теперь грозит предупреждение или штраф: для физических лиц - 3-5 тысяч рублей, для должностных - от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических - от 50 до 100 тысяч.

- В целом мы прогнозируем такие нарушения, как остекление балконов и покраска фасадов предпринимателями, которые занимают помещения в жилых домах, - заявил сегодня на брифинге начальник управления административного контроля администрации Улан-Удэ Владимир Соснин.

Чтобы не получить штраф, изменения нужно согласовать в комитете по архитектуре, куда нужно предоставить эскиз планирующейся модификации (в комитете уже разработаны и готовые, типовые решения).

Но главной сложностью станет получение согласия на внесение изменений 100% собственников помещений в доме. Это обязательное требование, поскольку по закону плита балкона – это общедолевая собственность.

Вскоре в Улан-Удэ начнутся проверки исполнения данного требования градостроительных правил, которые будут проводиться и по сообщениям жителей, и в рамках рейдов. В управление административного контроля уже поступило 5 таких сообщений. По двум проверка показала, что изменения внесены до 1 апреля, ещё три находятся в работе.

- По изменению в части установки козырьков на балконах, которые не были предусмотрены проектом, изменение внешнего вида – магазин открывается, и покрасили фасад в цвет, который выбивается из общего цветового решения, - объяснил Соснин.

Нарушение, в частности, время его совершения, будет обязательно подтверждаться доказательствами: свидетельскими показаниями, доводами лица, в отношении которого возбуждено дело, и так далее. Также за каждой территорией Улан-Удэ закреплён специалист, который будет проверять, появляются ли изменения. В этом плане с управлением согласны сотрудничать и управляющие организации.




благоустройство штраф
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Призывники из Бурятии пополняют воинские части
Общество, 18.06.2018
С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесены решения о призыве на военную службу в отношении более 7,5 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири
Улан-удэнцы будут остеклять балконы с согласия соседей и мэрии
Улан-удэнцы будут остеклять балконы с согласия соседей и мэрии
Общество, 18.06.2018
Городские власти вскоре начнут штрафовать за изменение фасадов зданий без согласования
На форум «Байкал» приедут представители Австралии и Зимбабве
Общество, 18.06.2018
Отбор участников международного молодежного форума «Байкал» 2018 года завершён
Самолёт из Иркутска совершил экстренную посадку в Барнауле
Самолёт из Иркутска совершил экстренную посадку в Барнауле
Общество, 18.06.2018
В лайнере сработал датчик технической неисправности
Сотрудники УФСИН Бурятии убрались на Байкале
Общество, 18.06.2018
Они собрали на берегу озера три контейнера мешков с мусором  
Улан-удэнцы сделают макеты памятников Советского района
Улан-удэнцы сделают макеты памятников Советского района
Общество, 18.06.2018
Размеры работ должны составлять не менее 1,5 метров в высоту и 1 метра в ширину    
Иркутянка завоевала серебро российского турнира по прыжкам с шестом
Общество, 18.06.2018
Она проиграла победительнице только по числу попыток
В Бурятии нарушали права осуждённых
Общество, 18.06.2018
Это подтвердила проверка прокуратуры
В Бурятии назвали лучших судебных приставов
В Бурятии назвали лучших судебных приставов
Общество, 18.06.2018
В службе судебных приставов Бурятии определили лучших по профессии
Улан-удэнцев шокировало закрытие школы №40
Улан-удэнцев шокировало закрытие школы №40
Общество, 18.06.2018
В образовательном учреждении запрещено начинать учебный год
В Улан-Удэ назвали опасные места для купания
Общество, 18.06.2018
В течение купального сезона будут проводиться рейды, патрулирование водной акватории    
В Улан-Удэ прошли гонки на велосипедах
В Улан-Удэ прошли гонки на велосипедах
Общество, 18.06.2018
Детям, победившим в состязаниях, вручили сладкие призы  
Осуждённые в Улан-Удэ выращивают овощи
Осуждённые в Улан-Удэ выращивают овощи
Общество, 18.06.2018
В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ функционируют 5 больших теплиц для овощей закрытого грунта

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^