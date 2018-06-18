Самолёт из Иркутска совершил экстренную посадку в Барнауле

В лайнере сработал датчик технической неисправности



Летевший из Иркутска в Петербург самолёт совершил аварийную посадку в Барнауле сегодня утром телеканал «Санкт-Петербург».



Борт следовал по маршруту Иркутск — Барнаул — Петербург. Во время захода на посадку в Барнауле в лайнере сработал датчик технической неисправности. Самолёт при этом приземлился успешно, никто не пострадал.



На борту находились 85 пассажиров и пять членов экипажа. После посадки людей разместили в здании терминала. Сейчас решается вопрос о предоставлении резервного борта, ситуацию контролирует барнаульская транспортная прокуратура.



