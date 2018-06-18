В лайнере сработал датчик технической неисправности
Летевший из Иркутска в Петербург самолёт совершил аварийную посадку в Барнауле сегодня утром телеканал «Санкт-Петербург».
Борт следовал по маршруту Иркутск — Барнаул — Петербург. Во время захода на посадку в Барнауле в лайнере сработал датчик технической неисправности. Самолёт при этом приземлился успешно, никто не пострадал.
На борту находились 85 пассажиров и пять членов экипажа. После посадки людей разместили в здании терминала. Сейчас решается вопрос о предоставлении резервного борта, ситуацию контролирует барнаульская транспортная прокуратура.
Самолёт из Иркутска совершил экстренную посадку в Барнауле
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С начала призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа вынесены решения о призыве на военную службу в отношении более 7,5 тысяч жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири
Городские власти вскоре начнут штрафовать за изменение фасадов зданий без согласования
Победителей определят в августе
Отбор участников международного молодежного форума «Байкал» 2018 года завершён
В лайнере сработал датчик технической неисправности
Они собрали на берегу озера три контейнера мешков с мусором
Размеры работ должны составлять не менее 1,5 метров в высоту и 1 метра в ширину
Участвовало 150 детей
Она проиграла победительнице только по числу попыток
Это подтвердила проверка прокуратуры
В службе судебных приставов Бурятии определили лучших по профессии
В образовательном учреждении запрещено начинать учебный год
В течение купального сезона будут проводиться рейды, патрулирование водной акватории
Детям, победившим в состязаниях, вручили сладкие призы
В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ функционируют 5 больших теплиц для овощей закрытого грунта