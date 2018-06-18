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Улан-удэнцы сделают макеты памятников Советского района

Улан-удэнцы сделают макеты памятников Советского района
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Размеры работ должны составлять не менее 1,5 метров в высоту и 1 метра в ширину

В Улан-Удэ состоится районная выставка-конкурс объёмных макетов и инсталляций памятников и достопримечательностей «Сохраняем прошлое – создаём будущее».

Конкурс стартовал 15 мая и завершится 30 июля. Выставка макетов и инсталляций будет организована во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых 80-летнему юбилею Советского района.

В состязании могут участвовать образовательные учреждения, учреждения культуры и другие организации района. Дети дошкольного и младшего школьного возраста должны создавать макеты под руководством старших наставников, воспитателей, родителей и т. д. Принимаются на конкурс оригинально оформленные макеты и инсталляции в исправном состоянии, чьи размеры должны составлять не менее 1,5 метров в высоту и 1 метра в ширину. Макеты и инсталляции могут быть выполнены из бумаги, ватмана, картона, дерева, металла, глины, пластилина, пенокартона, пластика, пенопластика, органического стекла, гофрокартона, фанеры и любых других нетоксичных и безопасных материалов. Работы должны иметь хороший эстетический вид, все конструкции и детали декора должны быть качественно закреплены.

Для участия в мероприятии необходимо до 30 июля подать коллективную или индивидуальную заявку согласно положению и макет памятника по адресу: город Улан-Удэ, ул. Ленина, 20, кабинет № 6 (понедельник - пятница с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00), сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
конкурс памятники
 
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