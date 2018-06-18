Житель города Нижнеудинск рассчитался с миллионным долгом после обращения взыскания на принадлежащий ему грузовик
Индивидуальный предприниматель, занимающийся транспортировкой дорожно-строительных материалов, взял кредит в одном из банков на развитие бизнеса, но обязательства во время не выполнил. Сумма задолженности составила более 1 млн рублей. Представители банка обратились в Нижнеудинский городской суд с иском, который был удовлетворён, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Судебный пристав обратил взыскание на принадлежащий должнику грузовик «Шанкси». Машина была передана на реализацию.
Предприниматель тут же оплатил задолженность.
Житель Иркутской области вернул миллион под угрозой лишения грузовика
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