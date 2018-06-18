Житель Иркутской области вернул миллион под угрозой лишения грузовика

Житель города Нижнеудинск рассчитался с миллионным долгом после обращения взыскания на принадлежащий ему грузовик



Индивидуальный предприниматель, занимающийся транспортировкой дорожно-строительных материалов, взял кредит в одном из банков на развитие бизнеса, но обязательства во время не выполнил. Сумма задолженности составила более 1 млн рублей. Представители банка обратились в Нижнеудинский городской суд с иском, который был удовлетворён, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.



Судебный пристав обратил взыскание на принадлежащий должнику грузовик «Шанкси». Машина была передана на реализацию.



Предприниматель тут же оплатил задолженность.



