В улан-удэнской колонии выбрали знатоков русского языка

Осуждённые сразились в интеллектуальной игре



В исправительной колонии № 7 Улан-Удэ прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг» между командами осуждённых.



В игре приняли участие три команды, по одной от каждого отряда, чтобы сразиться за звание лучших знатоков русского языка.



- Испытания коснулись всех, не остались в стороне и болельщики. Проверка знаний шла очень серьёзная: орфография, орфоэпия и даже фонетика, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Большинство заданий требовали не только знаний правил русского языка, но и смекалки. Для создания весёлой атмосферы задавались вопросы, требующие от участников проявить чувство юмора.



В итоге первое место жюри присудило отряду № 1. С очень небольшим отрывом второе место занял отряд № 3, а третье место досталось отряду № 2.



