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В Забайкалье работникам детсадов не возмещали расходы на обучение

Общество, 
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В нарушение закона, 27 работникам детских садов поселков Баляга и Новопавловка не возмещались расходы, связанные с прохождением в 2016 и 2017 годах санитарно-гигиенического обучения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Прокуратура обратилась в суд в интересах работников с требованием о взыскании расходов, на сумму свыше 28 тысяч рублей, а также о понуждении учредителя профинансировать детские сады на эти цели.

Суд удовлетворил заявленные исковые требования.

В настоящее время всем работникам выплачены затраченные ими деньги.

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