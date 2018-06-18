В Забайкалье работникам детсадов не возмещали расходы на обучение

Нарушения трудового законодательства найдены в Петровск-Забайкальском районе



В нарушение закона, 27 работникам детских садов поселков Баляга и Новопавловка не возмещались расходы, связанные с прохождением в 2016 и 2017 годах санитарно-гигиенического обучения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Прокуратура обратилась в суд в интересах работников с требованием о взыскании расходов, на сумму свыше 28 тысяч рублей, а также о понуждении учредителя профинансировать детские сады на эти цели.



Суд удовлетворил заявленные исковые требования.



В настоящее время всем работникам выплачены затраченные ими деньги.



