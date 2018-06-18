В улан-удэнском центре «Доверие» появилась радиоточка

Пенсионеры получили возможность слушать лекции, получать поздравления



В центре социального обслуживания «Доверие» совместно с обществом инвалидов Железнодорожного района на средства гранта реализован проект «Радиоволна позитива».



В учреждении появилась радиоточка, благодаря которой пенсионеры получили возможность слушать лекции, психологические аутотренинги, а также в режиме аудиотрансляций получать поздравления и «музыкальные подарки».



Заявленные цели грантовой программы направлены на стимулирование активного долголетия ветеранов, проживающих в центре. Работа в данном направлении будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



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