Пенсионеры Улан-Удэ убрались у горы Спящий лев

Экологическую акцию пожилые провели вместе с внуками



Слушатели Университета третьего возраста провели экологическую акцию, которую посвятили 100-летию комсомола. Улан-удэнские пенсионеры вместе с внуками убрались у горы Спящий лев в местности Омулёвка Тарбагатайского района, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Затем в селе Тарбагатай знакомство началось с посещения музея старообрядческой культуры. После пожилые люди посетили старообрядческую церковь, затем направилась в село Десятниково, где участники фольклорного ансамбля разыграли обряд сватовства невесты, - уточняют в министерстве.



Во время поездки пенсионеры рассказывали детям о своей комсомольской юности, показывали фотографии, делились впечатлениями о работе на БАМе.



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