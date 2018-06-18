Рок-фестиваль «Байкал - Шаман» - одно из крупнейших массовых мероприятий, проводимых на территории Восточной Сибири
В этом году он пройдёт 26-29 июля. Впервые за годы своего существования фестиваль состоится на территории с подготовленной инфраструктурой - на территории базы отдыха «Байкал» в посёлке Утулик в южной части озера Байкала. Место проведения находится в 140 км. от Иркутска, и в 7 км. от Байкальска.
Ожидается участие гостей из Иркутской области, Бурятии, Красноярского края.
Музыкальные коллективы будут выступать в следующих музыкальных номинациях:
- традиционный рок
- альтернативный рок
- экстремальный рок
- лёгкий рок
- фолк
- акустика
Все участники, за исключением приглашённых коллективов и коллективов из соседних областей (Красноярский край, республика Бурятия и т.д.), в обязательном порядке пройдут отборочный тур «Проба пера».
Рок-фестиваль «Байкал-Шаман» пройдёт в конце июля
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