Рок-фестиваль «Байкал-Шаман» пройдёт в конце июля

Рок-фестиваль «Байкал - Шаман» - одно из крупнейших массовых мероприятий, проводимых на территории Восточной Сибири



В этом году он пройдёт 26-29 июля. Впервые за годы своего существования фестиваль состоится на территории с подготовленной инфраструктурой - на территории базы отдыха «Байкал» в посёлке Утулик в южной части озера Байкала. Место проведения находится в 140 км. от Иркутска, и в 7 км. от Байкальска.



Ожидается участие гостей из Иркутской области, Бурятии, Красноярского края.



Музыкальные коллективы будут выступать в следующих музыкальных номинациях:



- традиционный рок

- альтернативный рок

- экстремальный рок

- лёгкий рок

- фолк

- акустика



Все участники, за исключением приглашённых коллективов и коллективов из соседних областей (Красноярский край, республика Бурятия и т.д.), в обязательном порядке пройдут отборочный тур «Проба пера».

