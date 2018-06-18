Мужчина развёл костёр в лесу и не сумел его контролировать
По иску прокурора Кяхтинского района с виновного в лесном пожаре гражданина взысканы денежные средства, потраченные на тушение возгорания
Прокуратура Кяхтинского района установила, что в июне прошлого года житель села Тамир развёл костёр в лесу и допустил возгорание сухой травы и лесной подстилки. В результате произошло возгорание лесного массива.
Пожар ликвидирован силами Кяхтинского лесхоза. На тушение затратили 108,3 тысячи рублей.
- Вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокуратура района направила в суд иск к виновнику пожара о взыскании средств, затраченных на тушение пожара. Исковые требования удовлетворены в полном объёме.
Виновник лесного пожара в Бурятии заплатит более 100 тысяч
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