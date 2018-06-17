Экипажи Бурятии готовятся под Москвой к «Танковому биатлону»

Экипажи танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отправились на подмосковный полигон Алабино для подготовки к международному конкурсу «Танковый биатлон»



Напомним, что всеармейский этап конкурса проходил в Амурской области между командами военных округов и профильных военных училищ.



В упорной борьбе за победу и с колоссальным отрывом танкисты из Бурятии опередили своих соперников и заняли лидирующие позиции.



В целях роста профессионального мастерства военнослужащих, командованием ВВО была разработана новая система подготовки войск, в основу которой была заложена интенсивная боевая подготовка.



Значительно увеличился расход боеприпасов при проведении стрельб, увеличилось количество полевых выходов. Это позволило улучшить профессиональные навыки танковых экипажей в ходе проведения занятий как днем, так и ночью.



Международный этап конкурса «Танковый биатлон» пройдет в начале августа на полигоне Алабино, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

