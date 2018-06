Две бурятские группы приглашены на Nomad Way

Стали известны названия еще шести коллективов, которые выступят на международном музыкальном фестивале кочевой культуры Nomad Way в Астане 22-24 июня



Жителей и гостей столицы ждет встреча с культурой народов Средней Азии - Aldaspan (Казахстан), Khoomei beat (Тува), Abbos (Узбекистан), Avesto (Таджикистан), а также бурятских групп - Shono и Namgar, передает Tengrinews.kz.



Группа Shono поднимется на сцену музыкального фестиваля кочевой культуры Nomad Way во второй раз. Основатель группы Александр Архинчеев поет, применяя и обычную вокальную технику, и горловое пение. Помимо этого, он играет на таких этнических инструментах, как морин-хур, сух-хур (струнные) и лимбэ (духовой).



Народные песни и произведения собственного сочинения, исполняемые Александром Архинчеевым, сопровождают эстрадные инструменты. Сочетание роковых риффов и бурятских мелодий и ритмики производят на слушателей незабываемое впечатление.



Вторым коллективом из Бурятии является группа Namgar. Она получила название по имени вокалистки - Намгар Лхасарановой, которая поет и играет на красивейшем бурятском инструменте - ятага. Группа существует с 2001 года и исполняет традиционную музыку бурят и монголов, а также собственные интерпретации фольклора монгольских народов.



Местом проведения Nomad Way 2018 выбран амфитеатр на набережной реки Есиль. В этом году астанчан и гостей столицы ждут три незабываемых концертных дня (22-24 июня). На сцену фестиваля выйдут 19 уникальных коллективов из 20 стран мира, представляющих музыкальную культуру тюркских и братских народов.