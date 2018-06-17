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Бурятское землячество провело Сурхарбан на Сахалине

Общество, 
Бурятский национальный праздник Сурхарбан стартовал в южно-сахалинском городском парке им. Гагарина 16 июня

Организаторы – региональная общественная организация «Землячество Бурятии «Байкал», объединяющее сахалинцев, имеющих корни в этом регионе, – приготовили насыщенную программу.

Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» руководитель организации Ольга Цырендоржиева, в нее включили выступление творческих коллективов с национальными песнями и танцами, спортивные состязания, в которых может принять участие любой желающий, – стрельба из бурятского лука, национальная борьба «бухэ барилдан». Еще все гостям праздника предложили проверить свою меткость и глазомер в национальной настольной игре «шагай наадан».

Другая национальная забава, где можно проверить себя, – разбивание хребтовых костей коровьего скелета. Главное – найти точку приложения силы. Если хорошо учил в школе законы физики, то это несложно, пояснил один из ведущих праздника Болот Мархаев. Он поведал, что самое трудное здесь – разломать так называемую черную кость, двенадцатую по счету и самую крепкую. По бурятским поверьям, в ней живет душа животного. Если это удается, оно перерождается, и человека ждет удача.

Эти гвозди программы дополнились дефиле юных красавиц в национальных костюмах. Кстати, прошлой зимой бурятское землячество проводило среди детей конкурс юных красавиц, родители раздобыли или сшили для них красивые национальные наряды, пояснила Цырендоржиева. Праздник дал возможность показать их еще раз.

Приятно удивил собравшихся южносахалинец Виталий Цыренгармаев, профессиональный музыкант. В национальной одежде он в составе трио спел шлягер «Чингисхан», затем солировал с песней на итальянском языке. Стоит отметить, что Виталий известен своим проектом «Цой жив», который призван возродить интерес к легендарной питерской группе «Кино». У музыканта много творческих задумок, в том числе призванных популяризовать бурятские национальные мелодии.

В этом году Сурхарбаан (землячество проводит его не первый раз) поднялся на качественно новый уровень. Для соревнований привезли два настоящих национальных лука и приобрели национальный музыкальный инструмент морин-хуур – он представляет из себя виолончель с двумя струнами. Игрой на нем порадовал Михаил Ранжилов, выпускник Восточно-Сибирской академии культуры и искусства.
Эти новшества стали возможны благодаря гранту правительства Сахалинской области, подчеркнула Ольга Цырендоржиева.

– Мы получаем его второй раз, это существенная поддержка, – сказала руководитель землячества. – Хочу выразить благодарность областной власти за то, что она идет навстречу нам и всей Ассамблее народов Сахалинской области, куда мы входим. Благодаря пониманию со стороны сахалинского правительства люди лучше узнают культуру других национальностей, проживающих на острове. Это создает взаимопонимание и взаимное уважение.

Благодарность организаторам от лица региональных властей выразила Полина Павликова, ведущий советник управления по делам национальностей правительства Сахалинской области. Она отметила, что желание людей проводить праздник Сурхарбан – лишнее подтверждение тому, что у нас на острове укрепляются межнациональные связи.

По словам Анны Дашиевой, пришедшей с внуком Егором в парк, она не ожидала увидеть национальную атрибутику – раскинувшиеся шатры, бурятские национальные песни и танцы.

– Я была приятно поражена, ощущение будто попала на родину, в Бурятию, где давно не была. Прямо ком к горлу подкатил, я так по ней соскучилась – рассказала она. – Сама живу на Итурупе, приехала в Южно-Сахалинск в гости. И тут такой приятный сюрприз! Теперь буду знать, что в областной столице празднуют Сурхарбан и что здесь есть такие замечательные люди, которые поддерживают национальную культуру.

Сурхарбан собрал под свои знамена не только бурят, но и представителей почти всех народов, проживающих на острове. Часть зрителей шла целенаправленно, другие зашли в парк на звуки веселой музыки и крики болельщиков.
спорт национальные традиции
 
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