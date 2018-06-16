Компании в Бурятии не удалось отсудить 290 тысяч у работника

Фирма насчитала такую сумму недостачи за ГСМ и замену масла
В Верховный суд Бурятии обратилась с жалобой местная компания. Фирма просила взыскать с бывшего работника причинённый им ущерб 290 тысяч рублей.
Мужчина занимал должность водителя-экспедитора с 2014 года. С ним был заключён договор о полной материальной ответственности, переданы два транспортных средства для перевозки товара - междугородней и по городу.
В декабре 2016 года работодатель провёл проверку и выявил недостачу, образовавшуюся в результате перерасхода ГСМ и замены масла при эксплуатации и техническом ремонте. В январе прошлого года мужчина был уволен по собственному желанию.
Суд первой инстанции отказал компании в удовлетворении требований, поскольку не были представлены доказательства вины работника в недостаче.
Апелляционная коллегия Верховного суда Бурятии отклонила доводы жалобы истца, оставив решение районного суда без изменения.
- В нарушение требований инвентаризационной комиссией не были истребованы первичные бухгалтерские документы, включая документы о снятии ежемесячных остатков, не получены все приходные и расходные документы или отчёты о движении материальных ценностей, не проверено фактическое наличие (отсутствие) товарно-материальных ценностей, -сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что компания определила расход топлива за 2014-2016 годы, исходя из среднего расхода топлива по сведениям интернет-сайта, в отсутствие иных объективных доказательств о выдаче денег для приобретения топлива подотчётному лицу и их расходования по назначению. А приходные и расходные документы заполнены не работником, а бухгалтером компании, подписи ответчика в указанных отчётах отсутствуют.
Кроме того, коллегия обратила внимание на доводы ответчика о том, что передача автомобилей по акту ему не была произведена, сторонами не установлено их техническое состояние, комплектация, нуждаемость в ремонте и т.д., в связи с чем при проведении инвентаризации не были учтены индивидуальные особенности автомобилей.
Компании в Бурятии не удалось отсудить 290 тысяч у работника
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