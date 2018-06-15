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14 Июня

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В Бурятии прошёл самый массовый ЕГЭ по выбору

В Бурятии прошёл самый массовый ЕГЭ по выбору
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экзамен накануне сдавали 2 684 человека

14 июня прошёл ЕГЭ по обществознанию, традиционно являющийся самым массовым экзаменом из тех, которые выпускники сдают по выбору. Экзамен сдавали 2684 человека. И для его проведения было задействовано 39 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом, 9 – с развёрнутым. На её выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). ЕГЭ по обществознанию проводится в отдельный день и не совмещён со сдачей других предметов по выбору.

Ход проведения экзамена контролировали общественные наблюдатели и сотрудники комитета по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Бурятии. Во всех пунктах было организовано видеонаблюдение, использовалась технология печати полного комплекта материалов для участников в аудиториях.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 29 июня.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, которые могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать специалистам министерства и РЦОИ по телефонам «горячих линий» +7 (3012) 21-35-97, 20-10-50.

Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии. 
ЕГЭ
 
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