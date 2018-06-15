Специалисты отрабатывали навыки по поиску и подъёму затонувших объектов. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с учений
В селе Танхой Кабанского района Бурятии прошли учебно-тренировочные сборы по подтверждению квалификации водолазов Байкальского спасательного отряда.
- В процессе отрабатываются навыки по поиску и подъёму затонувших объектов. По работе с грунторазмывочными средствами и средствами подъёма. Применяется снаряжение двух основных типов: это легководолазное снаряжение и снаряжение шланговое со шлемом «Суперлайт-27», - прокомментировал «Байкал-Daily» спасатель международного класса, водолазный специалист Байкальского спасательного отряда Евгений Дорогайкин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня на базе в Иркутской области Байкальского поисково-спасательного отряда 5 дней проходили всероссийские учения водолазных специалистов и врачей. В ходе обучения им предстояло сдать экзамен центральной водолазной комиссии для допуска и работы по назначению.
На Байкале в Бурятии тренировались водолазы (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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