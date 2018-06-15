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На Дальнем Востоке стартовали гастроли Бурятского оперного театра

Общество, 
«Красавица Ангара» открыла большие гастроли Бурятского театра оперы и балета на Дальнем Востоке

14 июня в Хабаровском краевом музыкальном театре был дан старт летним гастролям Бурятского театра оперы и балета. Открывал гастрольную программу балет на музыку Льва Книппера и Бау Ямпилова «Красавица Ангара» в обновлённой версии Морихиро Ивата, сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.

До начала спектакля генеральный консул Японии в Хабаровске господин Хироюки Ямамото отметил, что очень рад приезду бурятского театра в Хабаровск.

- Морихиро Ивата символизирует дружбу между двумя странами. Эти гастроли проходят в рамках года Японии в России - и мы очень горды этим, - сказал он.

Визитная карточка балетного репертуара Бурятского театра оперы и балета «Красавица Ангара» собрала полный зал зрителей: как уже знакомых с бурятскими балетом и оперой театралов (в последний раз театр приезжал с гастролями в Хабаровск 12 лет назад), так и с новой публикой. Они долго приветствовали артистов аплодисментами после окончания спектакля.

В Хабаровске бурятские артисты проведут ещё 7 выступлений. Будут показаны балеты «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Корсар», оперы «Тоска» и «Бал-маскарад» и две концертные программы - «Вечер балета» и Гала-концерт.

Балетная труппа также выступит в Комсомольске-на-Амуре 20 июня, а с 24 по 28 июня большие гастроли продолжатся на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.

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