Улан-удэнские отцы попробовали себя в роли вратарей

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Всех участников наградили сладкими призами



На футбольном поле школы № 54 прошёл турнир по мини-футболу «Играем в футбол всей семьёй». Вратарями стали отцы юных футболистов. Первое место заняла команда «СЛД», второе - команда «Элеватор», бронза досталась команде «Бурвод».



Всех участников наградили сладкими призами, а командам-призёрам вручили медали и грамоты. Также были отмечены игроки по номинациям. Лучшим вратарём стал Аяс Уржанов («СЛД»), дважды принёсший своей команде победу в серии пенальти. Лучшим защитником – Арсалан Очиров («Бурвод»), который, помимо своих основных обязанностей, также отметился 3 забитыми мячами. Лучшим бомбардиром – Степан Брыков («Элеватор»), забивший 4 гола.



Во время турнира для детей был организован квест, состоящий из 5 этапов: «городки», «платкобол», «лабиринт», «канат» и «гольф», сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

